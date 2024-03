Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 175,33 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 175,33 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 175,01 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 176,14 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.412.747 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,14 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 29.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 96,29 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 82,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 199,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 01.02.2024 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 USD gegenüber 0,03 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 169.961,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 149.204,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 4,17 USD im Jahr 2024 aus.

