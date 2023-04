Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,09 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 94,51 EUR. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 94,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,66 EUR. Bisher wurden heute 10.170 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 146,15 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 35,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 76,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 22,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 147,67 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 02.02.2023. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 1,39 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent auf 149.204,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 137.412,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,45 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

