Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 134,26 USD abwärts.

Die Amazon-Aktie notierte um 12:02 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 134,26 USD. Bisher wurden heute 43.450 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 146,57 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 9,17 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2023 auf bis zu 81,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 152,13 USD für die Amazon-Aktie.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,38 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127.358,00 USD umgesetzt, gegenüber 116.444,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

