Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 119,96 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 119,96 EUR. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,54 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 120,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.170 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 20,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 35,94 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 152,13 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127.358,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,62 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

