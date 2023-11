Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Amazon zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die Amazon-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 133,12 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:18 Uhr die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 133,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 133,16 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 132,62 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,88 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 10.404 Aktien.

Am 14.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,12 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 73,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,13 USD.

Am 26.10.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 143.083,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 127.101,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

