Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verzeichnet am Vormittag Verluste

Um 09:06 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 90,80 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 90,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.076 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 154,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 41,20 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,04 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 17,86 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 508,90 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 02.02.2023 vor. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ebenfalls ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 137.412,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149.204,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

