Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 169,59 USD zu.

Um 16:08 Uhr sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 169,59 USD zu. Die Amazon-Aktie legte bis auf 170,23 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 168,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.466.121 Amazon-Aktien.

Am 13.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 175,39 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 3,42 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.03.2023 bei 88,12 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,00 USD.

Am 01.02.2024 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 169.961,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 149.204,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 25.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,16 USD fest.

