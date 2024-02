Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 156,42 EUR.

Die Amazon-Aktie konnte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 156,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 157,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 155,82 EUR. Bisher wurden heute 28.608 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 162,70 EUR markierte der Titel am 12.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 3,86 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,31 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 47,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 199,00 USD.

Amazon gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,03 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 169.961,00 USD – ein Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 149.204,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,16 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

