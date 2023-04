Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 97,49 EUR

Die Amazon-Aktie konnte um 16:06 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 105,41 USD. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 106,73 USD. Mit einem Wert von 106,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 17.146.914 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,74 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,75 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 29,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,89 USD.

Am 02.02.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,39 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 149.204,00 USD – ein Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 137.412,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Amazon rechnen Experten am 25.04.2024.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

