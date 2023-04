Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Amazon 94,54 EUR

0,17% Charts

News

Analysen

Das Papier von Amazon legte um 01:59 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 104,32 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 105,24 USD. Bei 103,53 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 57.696.866 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 21.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,60 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 33,81 Prozent Luft nach oben. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 147,67 USD an.

Am 02.02.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 149.204,00 USD gegenüber 137.412,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.04.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 25.04.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Amazon.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,49 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Royal Bank of Canada: Diese Aktien profitieren vom Megatrend künstliche Intelligenz

NASDAQ-Wert Amazon: In diesem 100-Milliarden-US-Dollar-Markt könnte Amazon maßgeblich mitwirken

Neue Forbes-Liste: Das sind die zehn reichsten Menschen 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Benny Marty / Shutterstock.com