Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Kurs von 125,71 USD zeigte sich die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr kaum verändert. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.573 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,57 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 154,63 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,31 USD, nach -0,38 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.07.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,60 USD je Aktie belaufen.

