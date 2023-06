Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Amazon 113,50 EUR

Die Amazon-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:18 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 115,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 115,08 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 115,44 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 5.101 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 25,11 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 33,22 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 154,63 USD.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,38 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.358,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 116.444,00 USD eingefahren.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,60 USD je Amazon-Aktie.

