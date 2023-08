Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 134,21 USD nach oben.

Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 134,21 USD. Bisher wurden heute 34.972 Amazon-Aktien gehandelt.

Bei 143,63 USD erreichte der Titel am 05.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 39,32 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 169,86 USD je Amazon-Aktie aus.

Am 04.08.2023 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,65 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von -0,20 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 134.383,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.10.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,15 USD fest.

