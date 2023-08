Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 122,42 EUR nach oben.

Das Papier von Amazon konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 122,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 122,68 EUR. Bei 122,00 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.740 Amazon-Aktien.

Bei 141,12 EUR markierte der Titel am 20.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,28 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,85 EUR am 28.12.2022. Mit Abgaben von 37,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 169,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 04.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 134.383,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 121.234,00 USD eingefahren.

Am 26.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,15 USD je Aktie belaufen.

