Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Die Aktie von Amazon hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Amazon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ Bsc bei 146,09 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 11:58 Uhr bei 146,09 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.565 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 147,29 USD erreichte der Titel am 16.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,82 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,26 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,13 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon veröffentlichte am 26.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127.101,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 143.083,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

