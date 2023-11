Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich Amazon

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Amazon. Bei der Amazon-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Tradegate-Handel hat das Papier einen Wert von 133,50 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:21 Uhr bei der Amazon-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 133,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 133,68 EUR. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 133,14 EUR nach. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,30 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 3.184 Aktien.

Bei einem Wert von 137,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,13 USD je Amazon-Aktie an.

Am 26.10.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,28 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 143.083,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127.101,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.02.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

