Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagnachmittag in Rot

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 155,00 USD.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Amazon befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,2 Prozent auf 155,00 USD ab. Bei 154,81 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 157,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.030.525 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 12.01.2024 markierte das Papier bei 157,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,12 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,15 Prozent.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 181,13 USD.

Am 26.10.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,28 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 143.083,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 127.101,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Amazon.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,68 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Top-Aktien im S&P 500: Analysten ermitteln die "neuen" Magnificent Seven für 2024

Apple und Google: Das sind die besten Apps 2023

1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung: Diese drei Aktienunternehmen könnten sich bald zu Apple, Microsoft & Co. gesellen