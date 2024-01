Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 143,18 EUR.

Um 09:21 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,5 Prozent auf 143,18 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 143,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 142,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 22.436 Amazon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 143,34 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2024 erreicht. 0,11 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 82,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 181,13 USD an.

Am 26.10.2023 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,94 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 143.083,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 127.101,00 USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Amazon möglicherweise am 30.01.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,68 USD fest.

