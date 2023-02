Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon legt am Mittwochnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,66 EUR

Um 04:06 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 90,01 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 91,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 86.934 Amazon-Aktien.

Bei einem Wert von 154,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2022). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 41,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 77,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 508,90 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 02.02.2023. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ebenfalls ein EPS von 1,39 USD je Aktie vermeldet. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.04.2023 erfolgen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 1,53 USD je Aktie aus.

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com