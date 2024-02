Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Blick auf Amazon-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Amazon. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Das Papier von Amazon legte um 12:03 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,6 Prozent auf 171,33 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 109.394 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2024 bei 175,39 USD. Mit einem Zuwachs von 2,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 88,12 USD erreichte der Anteilsschein am 14.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 199,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 01.02.2024. Es stand ein EPS von 1,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,03 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 149.204,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 169.961,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Amazon am 25.04.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2024 4,16 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

