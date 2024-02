Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Amazon im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,1 Prozent auf 172,19 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 173,59 USD. Bei 173,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 11.880.954 Amazon-Aktien.

Am 13.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,39 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,86 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,00 USD.

Amazon ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von 0,03 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 169.961,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 149.204,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,16 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

KI-Titel Braze-Aktie jetzt ein Kauf? So steht es um den Amazon-Partner

Walmart-Aktie nach Aktiensplit mit Kursrally? Darauf sollten sich Anleger einstellen

Amazon verdrängt Walgreens aus dem Dow Jones - Amazon-Aktionäre erfreut