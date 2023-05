Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 108,14 EUR

Um 12:03 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 117,16 USD. Bisher wurden heute 88.213 Amazon-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,57 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei einem Wert von 81,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 149,11 USD je Amazon-Aktie an.

Am 27.04.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,38 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 127.358,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 116.444,00 USD eingefahren.

Die Amazon-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,58 USD je Amazon-Aktie.

