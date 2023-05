Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Montagvormittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel Amazon 107,58 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr bei 107,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 107,68 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 107,32 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 107,40 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 19.918 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2022 auf bis zu 143,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 25,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 28,58 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 149,11 USD.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,38 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116.444,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen.

Am 27.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,58 USD je Amazon-Aktie belaufen.

