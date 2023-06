Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 118,80 EUR

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr um 0,4 Prozent auf 124,35 USD nach. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 34.693 Stück.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,57 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 17,87 Prozent wieder erreichen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 34,51 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 153,56 USD.

Amazon veröffentlichte am 27.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 127.358,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

