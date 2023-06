Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Amazon 118,80 EUR

Die Amazon-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 127,60 USD. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 128,28 USD. Bei 125,31 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 17.534.037 Amazon-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 146,57 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 12,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 81,44 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 56,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 153,56 USD für die Amazon-Aktie.

Am 27.04.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,38 USD erwirtschaftet worden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127.358,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 116.444,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

