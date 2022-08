Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Amazon 135,58 EUR

-1,70% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 135,28 EUR. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 134,76 EUR. Mit einem Wert von 136,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 42.619 Amazon-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,05 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. 18,53 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 535,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 28.07.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121.234,00 USD im Vergleich zu 113.080,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,141 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Zahlreiche neue Investments: So hat George Soros im zweiten Quartal investiert

Diese US-Aktien befanden sich im zweiten Quartal 2022 im Portfolio der Deutschen Bank

NASDAQ-Wert Amazon-Aktie: Was es mit "Amazon Monitron" auf sich hat

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com