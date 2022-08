Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 134,92 EUR

Um 09:22 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 136,50 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 136,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.827 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 44,61 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 535,00 USD.

Am 28.07.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ein EPS von 0,76 USD in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121.234,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 113.080,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 0,141 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

