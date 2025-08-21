Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon stabilisiert sich am Freitagnachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 222,07 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Amazon-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 222,07 USD. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 223,08 USD. Bei 221,71 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 222,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 875.226 Amazon-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Abschläge von 27,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Amazon 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,63 USD je Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 167,70 Mrd. USD im Vergleich zu 147,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

