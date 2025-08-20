Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon zeigt sich am Freitagabend freundlich

So bewegt sich Amazon

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 228,07 USD.

Das Papier von Amazon konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,8 Prozent auf 228,07 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 228,39 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 222,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.378.152 Amazon-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 242,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 161,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 41,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 257,63 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,98 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,65 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

