DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.400 +0,2%Nas22.791 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1798 +0,4%Öl66,57 -0,1%Gold3.748 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Aktienentwicklung

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Abend schwächer

22.09.25 20:25 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Abend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 228,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
194,04 EUR -3,58 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,4 Prozent auf 228,29 USD. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,91 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,50 USD. Zuletzt wechselten 5.880.653 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 5,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,23 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 257,63 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 3 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Amazon BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen