Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Abend schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 228,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,4 Prozent auf 228,29 USD. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,91 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 230,50 USD. Zuletzt wechselten 5.880.653 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 5,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,23 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 257,63 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,68 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,26 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 167,70 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 147,98 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 23.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,66 USD je Amazon-Aktie belaufen.

