Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Montagmittag fester

Die Amazon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 89,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 89,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,49 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.034 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 154,43 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 42,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,04 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 15,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 508,70 USD.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 127.101,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 01.02.2024.

Laut Analysten dürfte Amazon im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,108 USD einfahren.

