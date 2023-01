Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Amazon 89,72 EUR

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 89,21 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Amazon-Aktie bei 90,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,49 EUR. Bisher wurden via XETRA 157.962 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 154,43 EUR markierte der Titel am 29.03.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 42,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,04 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 508,70 USD.

Am 27.10.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,31 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 127.101,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,70 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 01.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Amazon-Verlust in Höhe von -0,108 USD je Aktie aus.

