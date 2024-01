Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagmittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Die Aktie von Amazon hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Amazon-Aktie zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel bei 154,67 USD.

Die Amazon-Aktie wies um 12:03 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 154,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 44.426 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.01.2024 auf bis zu 157,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,62 Prozent. Bei einem Wert von 88,12 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 43,03 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,13 USD.

Am 26.10.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 143.083,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 127.101,00 USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Amazon wird am 01.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,69 USD fest.

