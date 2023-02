Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,00 EUR

Mit einem Kurs von 90,79 EUR zeigte sich die Amazon-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Bei 90,96 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 90,79 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.161 Amazon-Aktien.

Am 29.03.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 154,43 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 41,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 77,04 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 17,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 508,90 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Amazon mit 1,39 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 149.204,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD in den Büchern standen.

Am 27.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,53 USD je Aktie belaufen.

