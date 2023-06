Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Amazon 118,74 EUR

0,24% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr um 0,8 Prozent auf 129,12 USD ab. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 128,28 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 129,04 USD. Zuletzt wechselten 17.479.578 Amazon-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 146,57 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 153,56 USD an.

Am 27.04.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.358,00 USD – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 116.444,00 USD erwirtschaftet hatte.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie steigt an der NASDAQ: Amazon offenbar als möglicher Käufer von Ocado im Gespräch

Netflix-Aktie sinkt: Netflix baut Top-10-Listen aus

Amazons Prime Day inmitten von Inflations- und Wirtschaftssorgen: Darauf können sich Schnäppchenjäger beim Prime Day 2023 freuen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com