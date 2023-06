Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Amazon 118,74 EUR

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 119,26 EUR zu. Bei 119,30 EUR markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 118,78 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 20.773 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 143,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 20,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 76,85 EUR. Mit Abgaben von 35,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 153,56 USD.

Amazon gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 127.358,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.444,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,60 USD je Amazon-Aktie belaufen.

