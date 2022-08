Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 134,64 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 134,62 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 134,88 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 133,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 26.081 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 166,05 EUR an. 18,93 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,62 Prozent.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 535,00 USD.

Am 28.07.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amazon ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 121.234,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 0,141 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

