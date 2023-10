Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagnachmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 124,60 USD.

Die Amazon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 124,60 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 123,98 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,64 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.676.585 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 145,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,05 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 53,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,13 USD.

Am 03.08.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,20 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 134.383,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 121.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Amazon dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 2,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

