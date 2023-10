Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 118,84 EUR.

Die Amazon-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 118,84 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,88 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.056 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2023 markierte das Papier bei 137,12 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 76,85 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 35,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 177,13 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon -0,20 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 134.383,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 121.234,00 USD umgesetzt worden waren.

Am 26.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,21 USD fest.

Redaktion finanzen.net

