Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon zieht am Nachmittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 157,07 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 0,7 Prozent auf 157,07 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 158,44 USD zu. Bei 157,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 9.117.719 Amazon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (158,44 USD) erklomm das Papier am 24.01.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 0,87 Prozent zulegen. Am 14.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 88,12 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 43,90 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 181,13 USD angegeben.

Am 26.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,28 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 143.083,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 127.101,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Amazon.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,69 USD je Amazon-Aktie.

