Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Amazon

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Amazon. Zuletzt ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 144,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:21 Uhr 0,6 Prozent auf 144,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 144,72 EUR. Bei 144,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.615 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 144,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,31 EUR. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 43,11 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,13 USD.

Am 26.10.2023 hat Amazon die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 143.083,00 USD umgesetzt, gegenüber 127.101,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Neue EU-Richtlinie: Amazon-Gutscheine nicht mehr für jeden Kauf einlösbar

Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Februar 2024

NASDAQ-Titel Amazon-Aktie kaum verändert: Frankreichs Datenschützer verhängen Millionenstrafe