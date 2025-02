Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Montagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amazon-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 215,06 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 215,06 USD. In der Spitze fiel die Amazon-Aktie bis auf 215,02 USD. Mit einem Wert von 217,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 1.843.911 Stück.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 12,76 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 151,61 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 258,86 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 187,79 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 169,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,35 USD je Amazon-Aktie belaufen.

