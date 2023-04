Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagmittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel Amazon 97,17 EUR

Mit einem Kurs von 106,90 USD zeigte sich die Amazon-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 12:02 Uhr kaum verändert. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 51.050 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 149,62 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 28,55 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.01.2023 (81,44 USD). Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 31,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 146,89 USD.

Am 02.02.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 149.204,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137.412,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,58 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Amazon am 27.04.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 25.04.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

