Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Amazon 107,44 EUR

0,41% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 115,67 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.835 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 146,57 USD. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 21,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.01.2023 bei 81,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,60 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 149,11 USD je Amazon-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 27.04.2023. Das EPS wurde auf 0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,37 Prozent auf 127.358,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,58 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

NASDAQ-Wert Meta-Aktie dennoch in Grün: Rekordstrafe gegen Facebook-Mutterkonzern Meta

1. Quartal 2023: Diese US-Aktien hatte die Deutsche Bank im vergangenen Quartal im Portfolio

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com