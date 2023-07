Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Amazon. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 130,41 USD.

Bei 146,57 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,39 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 81,44 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 152,13 USD je Amazon-Aktie an.

Amazon ließ sich am 27.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amazon ein EPS von -0,38 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.358,00 USD – ein Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 116.444,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 27.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Amazon rechnen Experten am 25.07.2024.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 1,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

