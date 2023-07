Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon reagiert am Montagvormittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Amazon. Zuletzt sprang die Amazon-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 116,98 EUR zu.

Um 09:21 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 116,98 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 117,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 116,86 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.626 Stück gehandelt.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR an. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 23,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 34,31 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 152,13 USD.

Am 27.04.2023 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 127.358,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116.444,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Amazon am 27.07.2023 präsentieren. Amazon dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,61 USD je Aktie.

