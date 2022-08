Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Amazon am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 134,78 EUR

Um 04:22 Uhr sprang die Amazon-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 134,70 EUR zu. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 135,10 EUR. Bei 133,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 53.779 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,88 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 535,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,76 USD je Aktie generiert. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121.234,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 113.080,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,124 USD je Amazon-Aktie.

Netflix-Aktie verliert: Netflix fällt hinter Konkurrenten zurück

Signify Health-Aktie +35%: Amazon offenbar an Übernahme von Signify Health interessiert - Amazon-Aktie unter Druck

Zweites Quartal 2022: In diese US-Aktien hat die UBS im vergangenen Jahresviertel investiert

