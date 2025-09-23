Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Amazon im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 221,75 USD zu.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 221,75 USD. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 224,56 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 224,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.538.730 Amazon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 8,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 161,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 27,14 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 167,70 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,98 Mrd. USD in den Büchern standen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

