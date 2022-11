Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,14 EUR

Die Amazon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 91,10 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,10 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.467 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.11.2021 auf bis zu 160,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 43,41 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.11.2022 (86,32 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 520,70 USD je Amazon-Aktie an.

Am 27.10.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,28 USD, nach 0,31 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 110.812,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 127.101,00 USD ausgewiesen.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -0,097 USD je Amazon-Aktie in den Büchern stehen.

