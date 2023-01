Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon fällt am Nachmittag tief

Aktien in diesem Artikel Amazon 86,68 EUR

-2,38% Charts

News

Analysen

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 5,5 Prozent bei 84,11 EUR. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 83,96 EUR. Bei 87,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 174.502 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 29.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 154,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 45,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 77,04 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Abschläge von 9,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 508,70 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 27.10.2022. Es stand ein EPS von 0,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 127.101,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 110.812,00 USD umsetzen können.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.02.2024.

Laut Analysten dürfte Amazon im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,111 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazons AWS schickt Avalanche-Token in die Höhe - Kooperation mit Blockchain-Unternehmen

Spotify-Aktie an der schließt an der NYSE mit Gewinnen: Auch Spotify greift zu Entlassungen

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Annette Shaff / Shutterstock.com